La entidad, que gestiona este centro concertado con la Junta de Andalucía desde 2010, ha intentado comprar el inmueble en varias ocasiones

Familias reciben órdenes de desahucio de la casa en la que viven y que fue comprada hace 50 años

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La Fundación SAMU ha denunciado este miércoles el procedimiento de desahucio promovido por la Sareb contra la Residencia San Sebastián de Cantillana (Sevilla), lo que pone en riesgo el futuro de 60 personas con discapacidad intelectual y alteraciones conductuales en situación de extrema vulnerabilidad.

La entidad, que gestiona este centro concertado con la Junta de Andalucía desde 2010, ha intentado comprar el inmueble en varias ocasiones para garantizar la estabilidad del servicio pero sus propuestas no han sido atendidas, según ha asegurado la fundación en un comunicado.

El juicio por la demanda de desahucio está señalado para el 30 de noviembre y el lanzamiento, para el mes de enero. Ante esta situación, SAMU reclama a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que atienda su propuesta de adquisición y abra una negociación que permita mantener a los 60 residentes en su entorno y preservar la continuidad de los cuidados de un colectivo extremadamente vulnerable.

Una demanda de desahucio por expiración del plazo contractual de arrendamiento

La Fundación considera difícil de justificar que se impulse el desahucio de un centro de este impacto social mientras el edificio está en venta y existe un interés reiterado de la entidad gestora por adquirirlo. Según denuncia SAMU, el inmueble ha llegado a anunciarse en portales inmobiliarios, pero sus intentos de compra no han obtenido respuesta.

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El edificio fue arrendado inicialmente a la empresa que lo construyó, sin embargo, su titularidad pasó a manos de la Sareb en 2015. Tras un primer intento de desalojo, la fundación consiguió mantener el contrato de arrendamiento y ha tratado desde entonces de alcanzar una solución que aporte estabilidad a largo plazo a este proyecto residencial.

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En 2025, la Sareb presentó una demanda de desahucio por expiración del plazo contractual del arrendamiento. Tras recibir la demanda a finales de septiembre, SAMU contactó de nuevo con la sociedad a través de sus abogados para reiterar su interés en comprar el edificio, aunque la fundación asegura que esta última iniciativa tampoco ha recibido respuesta hasta el momento.

La Residencia San Sebastián ofrece atención integral y especializada a personas con discapacidad intelectual y alteraciones conductuales. Su trabajo combina la atención individualizada, el desarrollo de la autonomía personal y social y el acompañamiento cotidiano con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los residentes y favorecer, cuando es posible, su acceso a recursos más inclusivos. Para las 60 personas que viven actualmente en el centro, el procedimiento de desahucio compromete la permanencia en el lugar donde desarrollan su vida diaria y reciben los apoyos que necesitan.