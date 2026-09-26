Las únicas veces que se han puesto en contacto con él han sido para intentar echarlo del piso

Miles de personas protestan contra los desahucios y por el derecho a la vivienda en Madrid: 'Ni una Maricarmen más'

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ValenciaDaniel empezó a tener problemas con la vivienda cuando decidió dejar de estar en alquiler y coger la opción a compra. "Se me condena a abandonar la casa y a pagar unas cantidades de alquiler que no son las que se reflejan en el contrato vigente", explica el profesor de Física. "Yo intenté ejercitar la opción de compra cuando el piso fue adjudicado al banco en la ejecución hipotecaria. Pero esta gente no lo aceptó", añade.

Las únicas veces que se han puesto en contacto con él han sido para intentar echarlo del piso. "Siempre que han hablado conmigo me dicen 'No tienes derecho a estar aquí'", señala. Y no le ha quedado más remedio que recurrir a la vía legal: "Me ha tocado iniciar un procedimiento de jurisdicción voluntaria en el juzgado para poder pagar el alquiler porque esta gente se ha negado a facilitar el número de cuenta".

"Solo en Valencia se producen ocho desahucios al día", afirma Esteban Arellano

La historia de Daniel no es un caso aislado, sino que se trata de una situación que se repite en todo el país. "Solo en Valencia se producen ocho desahucios al día y en el conjunto del estado 44", resalta Esteban Arellano, portavoz del sindicato de vivienda de Valencia.

Detrás de cada desahucio que se ejecuta en Madrid hay unos hogares que se cierran y unas vidas que acaban totalmente interrumpidas en medio de la desolación y la incertidumbre.