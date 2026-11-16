Marisa Arellano 16 NOV 2026 - 10:30h.

La empresa Banús S.L vende en concurso de liquidación casas que ya había vendido en los años 70

El administrador de esta empresa, la segunda compradora, lo era también de otras empresas del grupo

El tercer comprador niega la estafa, pero en las escrituras de compraventa aparecen referencias catastrales donde se recogen los datos, con nombre, apellidos y DNI, del que paga e IBI

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Imaginen que llaman a su puerta para decirles que tienen que marcharse, porque su casa, que ha pagado y habita desde hace 50 años, no es suya. Lo que primero parece imposible, paraliza, agobia y da miedo se convierte casi en una realidad cuando llega la orden de desahucio.

Es lo que le ha pasado a la madre de Laura, con 73 años, hipertensa y diabética, le costó una bajada de azúcar, una caída y una visita al hospital. Su hija se ha puesto al frente de una pelea que dura ya diez meses. No es un caso único. Banús S.L vendió en 2019, en un concurso de liquidación, 68 propiedades que ya había vendido en los años 60 y 70. Eso sí, no con hipoteca, sino con letras de cambio, razón por la cual, los compradores y propietarios originales, no inscribieron la vivienda en el registro de la propiedad. Es esta circunstancia la que se ha aprovechado para intentar echarles de su casa.

Así lo explica el abogado experto en mercantil e inmobiliario, Pablo Gotor González, que detalla las irregularidades que aparecen en la escritura de compraventa y como el notario llama la atención sobre que podrían estar habitadas, porque no se conoce su situación arrendataria, que no aparecen referencias catastrales, ni si hay gastos o deudas por comunidad o tributos, entre otras deficiencias.

Además, esta empresa decide no llevar la escritura al registro de la propiedad hasta 2024, cuando ya ha encontrado compradores, y lo hace poniendo demandas de desahucio por precario a todos estos vecinos. Que ahora tratan de demostrar que las viviendas son suyas y que el tercer comprador ha actuado de mala fe. Gotor explica que en estas escrituras de compraventa sí aparecen referencias catastrales, donde se recogen los datos, con nombre, apellidos y DNI, del que paga e IBI, lo que puede llevar a pensar que existe un propietario, porque además están al corriente de pago.

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Es difícil creer que las personas que compraron las viviendas en los años 70 hayan podido disfrutarlas sin problema hasta 2019, cuando se vuelven a vender, si es que no hubieran pagado las letras de cambio. Y es además prácticamente imposible, porque una letra de cambio sin pagar se ejecuta en un plazo muy corto, según reflexiona el abogado.

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Además, según confirma la policía dos de los empresarios, terceros compradores, tienen una orden de alejamiento por “acosar” a los vecinos. Uno de ellos, en conversación telefónica, niega la estafa, pero si ha confirmado que no pueden acercarse porque “hemos forzado un poco la máquina” para tratar de recuperar la propiedad.

A las demandas civiles para demostrar la propiedad de las viviendas y parar los desahucios, se suma, al menos, una demanda penal interpuesta por estafa impropia, para evitar, aseguran, que algo así vuelva a ocurrir.