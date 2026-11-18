Claudia Barraso 18 NOV 2026 - 17:17h.

La estructura de la grúa en la que se encontraba subido el trabajador se partió produciendo su caída

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Un trabajador de 44 años ha fallecido este miércoles en Málaga capital tras un accidente en una grúa de construcción de una obra privada, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga y desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.

El 112 Andalucía ha informado de que el suceso ha tenido lugar en la calle José Calderón, en el distrito Campanillas, sobre las 12:30 horas cuando recibieron varias llamadas alertando de que un operario había quedado suspendido en una grúa, al parecer, por la rotura de la citada estructura.

De inmediato, el 112 ha dado aviso a los efectivos de los bomberos, los servicios sanitarios, la Policía Local, la Policía Nacional, así como a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Sobre la rotura de la estructura

Desde los efectivos de los bomberos han acudido tres dotaciones formadas por dos autoescalas y dos furgones de utensilios múltiples procedentes de los parques de Teatinos y Martiricos. Por el momento, las autoridades no han confirmado más información del caso, solo la muerte del trabajador de 44 años que se encontraba subido en la grúa cuando la estructura de la misma se partió.

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Se desconocen también los motivos por los que la estructura de la grúa donde se encontraba el trabajador se partió, causando esa caída desde una altura de 20 metros que ha provocado su fallecimiento inmediato. A pesar de la llegada de los servicios de emergencia, no pudieron hacer nada por salvarle la vida ya que presentaba heridas incompatibles con la vida