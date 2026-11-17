En el año 2026 se han registrado más de 700 agresiones a profesionales de la salud

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Más deAnte el aumento de las agresiones verbales y físicas a los sanitarios, la Región de Murcia ha lanzado una campaña para poner freno a los ataques que sufren los profesionales de la salud en el desempeño de sus funciones. En el año 2026 se han registrado 725 agresiones a miembros del sector de la salud y estos denuncian que cada vez se dan más casos de violencia contra los profesionales.

"Está aumentando en cifras alarmantes, la semana pasada hubo 16 agresiones", denuncia Marieta Piqueras del Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos y Médicas. Virginia Izura, Presidenta del Sindicato Médico de Murcia (CESM) explica cuales son algunas de las razones por las que algunos pacientes muestran signos de agresividad hacia los médicos que les atienden: "Cuando les niegas una baja, cuando les cambias un fármaco en el que ellos confían, el retraso y las listas de espera".

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Izura añade que la irrupción de la inteligencia artificial ha causado que "todo el mundo vaya con el diagnóstico aprendido" y en ocasiones se dan casos de violencia contra los profesionales sanitarios por "no estar de acuerdo con el diagnóstico".

Más seguridad en los centros de salud

Por otra parte, Eloy Cánovas, abogado del Observatorio contra la Violencia a Sanitarios, explica que las agresiones a los profesionales de la salud "pueden ser constitutivas de un delito y además, sería de un delito de atentado contra la autoridad". No obstante, en ocasiones las amenazas pueden ser tan graves que los propios médicos temen denunciar.

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"Amenazas de muerte, que cojan las redes sociales y te puedan liquidar e incluso situaciones en las que te sacan un arma blanca para que les prescribas determinados medicamentos", son algunas de las situaciones de violencia que la médico María José Campillo explica que sufren los profesionales sanitarios.

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Entre los principales reclamos de los sanitarios para evitar garantizar su seguridad en los lugares de trabajo se encuentran los refuerzos de la seguridad en los centros, protocolos de actuación y la colaboración de todas las administraciones.