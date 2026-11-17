El tribunal considera que no se ha acreditado una relación causal suficiente entre el trabajo y la ludopatía

El TSXG señala que el juego patológico no figura entre las enfermedades profesionales reconocidas legalmente

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VigoLa Justicia ha rechazado considerar accidente de trabajo la ludopatía desarrollada por un trabajador de 48 años que, según su versión, debía jugar en máquinas tragaperras como parte de sus funciones. El empleado, jefe de sucursal y agente comercial de una empresa del sector del juego en Vigo, sostenía que la compañía le proporcionaba dinero para probar el funcionamiento de las máquinas y que esta actividad terminó desencadenando una adicción al juego y problemas de ansiedad.

Según publica La Voz de Galicia, el trabajador aseguró que llegó a recibir 3.000 euros para realizar pruebas en las máquinas de un salón situado en un centro comercial. Su cometido incluía el control y arqueo de los dispositivos, además de la formación de empleados, por lo que pasaba buena parte de su jornada en establecimientos de juego. También afirmó que estas prácticas no se limitaban a momentos puntuales y que jugaba tanto en locales de su empresa como en los de la competencia con dinero facilitado por la dirección.

Desarrollo de una ludopatía

El trabajador vinculó a esta actividad laboral el desarrollo de una ludopatía que, según explicó, sufrió en varias ocasiones con posteriores recaídas. En 2022 tuvo que solicitar una baja por una crisis de ansiedad generalizada y el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció una incapacidad permanente total derivada de enfermedad común. Posteriormente reclamó que su patología fuera considerada consecuencia de un accidente laboral.

El caso llegó inicialmente al Juzgado de lo Social número 2 de Vigo, que rechazó su pretensión. El trabajador recurrió después ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, al que aportó incluso mensajes de WhatsApp para intentar demostrar que las partidas formaban parte de sus obligaciones profesionales. Sin embargo, la Sala de lo Social ha vuelto a desestimar su recurso.

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El tribunal considera que no se ha acreditado una relación causal suficiente entre el trabajo y la ludopatía. Aunque varios empleados y el representante legal de los salones declararon sobre las funciones que desempeñaba, los magistrados entienden que no se ha demostrado que la enfermedad tuviera un origen exclusivamente laboral y que no pudiera responder a una causa común.

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Además, el TSXG señala que el juego patológico no figura entre las enfermedades profesionales reconocidas legalmente. Por ello, para que pudiera ser considerado accidente de trabajo, el empleado tendría que haber probado de manera suficiente que la patología fue consecuencia directa y exclusiva de su actividad profesional, algo que, según la sentencia, no ha conseguido acreditar.