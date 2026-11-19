Manuel Pimentel Córdoba, 19 NOV 2026 - 14:11h.

El municipio cordobés de Fuente Palmera pondrá el nombre de Maricarmen a una de sus calles en recuerdo a la mujer que se convirtió en el símbolo de lucha contra la crisis de la vivienda

El Ayuntamiento ha dado luz verde a esta denominación dentro de un proceso para poner nombre a varias calles y zonas de la localidad pendientes de nominar

Compartir







La historia de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que el pasado mes de octubre falleció después de ser desahuciada la casa en la que había vivido de alquiler durante décadas en Madrid, tendrá un reconocimiento especial en la provincia de Córdoba.

El municipio de Fuente Palmera ha decidido ponerle a una de sus calles el nombre de "Maricarmen, símbolo de lucha", como señal de recuerdo y homenaje a la vecina que se convirtió en el símbolo de una lucha contra la crisis de la vivienda en España.

El Ayuntamiento ha dado luz verde a esta denominación dentro de un proceso para poner nombre a varias calles y zonas de la localidad que todavía carecen de él.

Así se recoge en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Córdoba de este jueves 19 de noviembre, que anuncia el expedioente de denominación de espacios públicos sin nominar ne la colonia de Fuente Palmera, según ha podido consultar 'Informativos Telecinco'. Una vez publicado en el BOP, se abre el plazo de un mes para posibles alegaciones.

Ayuntamiento de IU

Fuente Palmera es un municipio de la provincia de Córdoba, situado en el valle del Guadalquivir, a unos 42 kilómetros de la capital cordobesa. Conocido como la Colonia de Fuente Palmera, está formado por varios núcleos de población y tiene cerca de 10.000 habitantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Ayuntamiento de Fuente Palmera está gobernado por Izquierda Unida, que cuenta con mayoría absoluta. Al frente del gobierno local se encuentra Francisco Javier Ruiz Moro, que afronta su tercer mandato como alcalde.

De completarse el trámite, el municipio cordobés rendirá homenaje a Maricarmen antes que Madrid, la ciudad donde residió durante décadas. Allí, el Ayuntamiento rechazó con los votos de PP y Vox la colocación de una placa conmemorativa junto al portal de la vivienda de la que fue desahuciada.