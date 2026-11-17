Esta estrategia de persuasión que se ha exportado de Estados Unidos para ablandar el corazón de los propietarios

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Alquilar una vivienda es casi una misión imposible y el mercado inmobiliario no parece que vaya a mejorar. Los aspirantes a tener una casa recurren a las cartas emotivas para intentar convencer a los propietarios de que los escojan. Se trata de una llamada a sus sentimientos, casi como si fuese una súplica, para tener un techo donde vivir.

"Queremos ser padres, por eso buscamos un hogar donde quedarnos muchos años". Esta es alguna de las frases que se pueden encontrar en lo que ya parece un currículo del inquilino. Ahora, ya no solo se aporta la información laboral y la solvencia económica sino que también se incluyen fotos de los aspirantes, algunos datos de la relación sentimental o los planes de futuro.

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Algunos aspirantes ofrecen dinero ilegalmente para ser elegidos

Para buscar piso, hay que echar ganas, literatura y mucha paciencia. "La gente está muy desesperada por convencer al propietario de que les alquilen a ellos y no a otras personas", explica Eva López, CEO Fincas EVA. Todos perjuran que son personas tranquilas, responsables y sin ganas de fiesta.

Una estrategia de persuasión que se ha exportado de Estados Unidos para ablandar el corazón de los propietarios. Se muestran como el inquilino ideal mientras que los dueños de las casas persiguen que "les paguen la renta y le cuiden la casa". "El propietario necesita recuperar la confianza", señala Nora García, presidenta de ASICVAL.

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Algunos aspirantes ofrecen dinero ilegalmente para ser elegidos en un mercado que se ha vuelto muy competitivo. Después de usar todos los trucos, solo les queda cruzar los dedos para que su texto consiga el reto de muchos: tener un hogar.