Alberto Rosa 13 NOV 2026 - 18:17h.

El inquilino asegura haber asumido durante años elevados costes de reformas, derramas y comunidad

Qué proponen PSOE, PP, VOX, Frente Amplio y Podemos sobre vivienda para el 29N: del alquiler a medidas para favorecer la compra

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Un hombre de 77 años y su hijo de 34 han sido desahuciados este viernes de la vivienda en la que llevaban residiendo desde 1996 en Avilés. El desalojo se ha producido sobre las 10:00 horas de la mañana en el número 4 de la calle Pruneda, donde se personaron los agentes de Policía Nacional.

Según informa ‘La Nueva España’, el conflicto comenzó cuando venció el contrato de arrendamiento de la vivienda y la propietaria les solicitó que abandonasen el inmueble, algo a lo que se opusieron al considerar que, durante todo este tiempo, habían asumido numerosos gastos relacionados con el mantenimiento de la casa.

"Llevamos todos estos años actuando como si el piso fuese nuestro, pero ahora nos quieren echar para subir el alquiler”, lamentaron al citado medio, en referencia a los pagos que tuvieron que hacer en reformas, gastos de comunidad y derramas, además de la rena mensual.

La versión de la comisión judicial

Otro de los asuntos centrales ha sido el precio del alquiler. Los afectados aseguran que pagaban un alquiler de unos 350 euros mensuales y creen que la propietaria quería obtener una mayor rentabilidad económica por la vivienda. ‘La Nueva España’ habla también de la situación económica familiar de los inquilinos.

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El padre, de 77 años, seguía trabajando pese a haber superado la edad de jubilación porque necesitaban disponer de mayores ingresos para hacer frente a sus gastos. La comitiva judicial, por su parte, ha señalado que el desahucio responde a que “el contrato de alquiler finalizó hace años” y que “no existe vulnerabilidad alguna, porque tienen otra vivienda en propiedad a escasos metros de la que han tenido que abandonar”.

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El operativo, tal y como recoge ‘La Nueva España’, se ha desarrollado sin altercados. El dispositivo policial estuvo formado por ocho efectivos. En el momento del desahucio, el hombre de 77 años no estaba en el interior del inmueble, pero si su hijo de 34, que finalmente abandonó el edificio acompañado de su perro y de un miembro del Sindicato de Inquilinos.