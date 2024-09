Unas maquetas táctiles permiten a medio centenar de personas con discapacidad visual descubrir las torres de la Sagrada Familia

La inauguración de las torres de la Sagrada Familia a través de unas maquetas táctiles ha permitido que medio centenar de personas con discapacidad visual las hayan podido descubrir con todos sus detalles arquitectónicos. Así lo ha explicado Sandra Jiménez, una de las personas con ceguera del grupo de la ONCE que ha participado en el estreno del proyecto, "el detalle de estas maquetas es maravilloso, la torre de la estrella me la podía imaginar, pero no con tanto detalle".