Hijos nacidos por reproducción asistida reclaman el derecho a la identidad biológica

En su caso, Miquel se enteró de que era hijo de donante a los 15 años al preguntar si iba a tener una enfermedad neurodegenerativa de transmisión genética en la familia. "Me comunicaron que era imposible y mi madre me explicó los motivos. No he sufrido por mi vida con esta enfermedad, pero se abrió un interrogante que ha condicionado mi desarrollo y todavía hoy siguen en pie".