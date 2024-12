"No llevaba casco y me rompí el cráneo en mil pedazos", recuerda Joan, que circulaba de noche con el patinete a una velocidad moderada. Sin embargo, un agujero en medio de la calzada le hizo desestabilizarse y sufrir una accidente que estuvo a punto de costarle la vida tras estar un mes en coma. "Me daban por muerto. Estoy aquí por fortuna".