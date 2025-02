Sus amigos y clientes han creado una campaña de micromecenazgo para que Pere consiga abrir otra churrería

Pere llevaba diez años endulzando a los vecinos de Sant Fost de Camsentelles con sus churros: "La gente me aprecia mucho"

El hombre de 60 años ha perdido de un día para otro su medio de trabajo y de subsistencia: "Siempre van a por el más débil"

La churrería que Pere abrió en Sant Fost de Camsentelles (Barcelona) ha sido su medio de trabajo y de subsistencia desde hace diez años. Un negocio que abrió "con lo poco que tenía en el plan de pensiones" tras dejar el sector de la construcción y que ahora le han arrebatado al robarle el remolque con todo el negocio en su interior.

El robo de la churrería ocurrió el pasado 19 de enero de madrugada, poco antes de que Pere acudiese hasta la avenida Mauri del municipio catalán, donde su churrería estaba ubicada desde 2014. Pero la sorpresa apareció cuando llegó a las 05:00 horas y vio que no estaba el remolque.

"El día anterior estuve haciendo churros. Cerré como siempre y me fui a hacer un casting para un anuncio, ya que también hago figuración. Cuando llegué, el domingo, no estaba la churrería. Se lo habían llevado todo", recuerda Pere sobre un suceso que desde entonces le ha impedido tener una fuente de ingresos.

No he trabajado nada, excepto tres días de rodaje

"La churrería no la voy a recuperar. Ya ha pasado un mes. Si no la recuperas en los primeros días, ya es imposible. Llevo un mes sin ganar un duro. No he trabajado nada, excepto tres días de rodaje de una película", admite Pere, quien ha participado como figurante en Juego de Tronos y en la película 'El 47'.

El vecino de 60 años de Mollet del Vallès (Barcelona) interpuso el mismo día del robo una denuncia ante los Mossos d'Esquadra, aunque todavía sigue sin noticias del paradero de su negocio. "Un vecino me dijo que vio a dos personas con un coche negro enganchando la churrería. Luego otro cliente que se iba a esquiar iba detrás de la churrería por la calle que baja del pueblo, pero no sabía que era un robo", recuerda Pere.

Al sustraerle su remolque, Pere ha perdido también todos los materiales, utensilios y herramientas que había dentro (freidora, microondas, chocolateras, cafetera, fogón, carpa plegable, datáfonos, harina, etc), con modificaciones que ascendían a un total de casi 10.000 euros.

En busca de una nueva churrería

Este sufrimiento le ha hecho conocer en su peor momento la bondad de sus amigos y clientes, con una campaña de micromecenazgo para recaudar fondos, con el objetivo de que Pere pueda hacer frente a los costes de un nuevo remolque y la suma de materiales para abrir la churrería.

"La gente me aprecia mucho. Ahora vengo del mercado y me preguntan cómo va la cosa. No puedo entrar a comprar porque nos tiramos una hora hablando. Nadie entiende cómo se han llevado la churrería. Siempre van a por el más débil. Es lo que tiene", añade Pere, agradecido por la ayuda de la población, quien ya lleva recaudado más de 5.000 euros.

¿De qué vivo este tiempo?

Sin embargo, el churrero desconoce si será suficiente para abrir tras la "mala noticia" que le ha llegado de parte de su aseguradora: "Tengo un seguro de 28.300 euros y me van a dar solo 10.000 por la churrería. He buscado una de segunda mano que cuesta 21.000 y no me llega. Ya no sé lo que hacer. Si lo reclamo con abogado esto se puede alargar seis o siete meses. ¿De qué vivo este tiempo?".

Pese a ello, Pere no se rinde y tratará por toda las vías de volver a abrir su negocio, aunque sea en otro remolque: "El ayuntamiento me pidió churros para carnaval, pero no puedo. Si me dejan, me gastaré dinero y pondré una chocolatera de melindros en vez de churros con un bote para que echen la voluntad. No voy a cobrar nada, a ver si puedo recaudar algo más, otra cosa no puedo hacer", culmina Pere, quien llevaba hasta el robo de su camión diez años endulzando la vida de todos los vecinos con los "mejores" churros y porras de Sant Fost.

