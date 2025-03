Unas funciones que podrá adquirir en un futuro, aunque de momento con su presencia en las calles de la capital catalana ya deja sin palabras a vecinos y turistas. "Los movimientos son muy reales", reconoce un hombre, sorprendido con el perro robot. "Prefiero uno de carne", añade una mujer, mientras que otra reconoce que "es muy gracioso", aunque la presencia del robot por la calle "lo ve demasiado raro": "Es verdad que no tienen pelos y no molesta, pero no me veo con esto".