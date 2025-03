La titular del juzgado de lo contencioso número 12 de Barcelona ha avalado la eutanasia de Noelia , la joven de 24 años afectada por una paraplejia cuyo padre paralizó in extremis su muerte asistida el pasado mes de agosto, a través de un recurso en los tribunales.

Concluye que, "no se encuentra justificada" la petición del padre de impedir la muerte digna de la hija, que es mayor de edad y que, aunque tiene un trastorno límite de la personalidad, según el informe psiquiátrico realizado, no sufre ninguna crisis o descompensación relacionada con el mismo que afecte a sus capacidades.

La jueza condena a Abogados Cristianos a pagar las costas del proceso, al concluir que el caso "no ha suscitado dudas" en cuanto al derecho de la joven a la eutanasia ni se han aportado pruebas que sustenten las alegaciones del padre de Noelia.

Desde Abogados Cristianos han asegurado que recurrirán la sentencia: "La juez inadmite la solicitud del padre de Noelia porque considera que no tiene legitimación. Sin entrar a valorar cuestiones tan importantes como las irregularidades cometidas por la dupla que autorizó la eutanasia de la joven y que supondría la nulidad de todo el procedimiento. Recurriremos la sentencia e iniciaremos acciones penales".

Eso sí, discrepa de la Fiscalía al concluir que el padre de la joven no tenía legitimación para oponerse a su muerte asistida, un derecho que la jueza limita a los casos de menores o personas con discapacidad.

"En el presente caso la beneficiaria de la prestación es una persona mayor de edad, y su padre no sólo no ha promovido ningún procedimiento de incapacitación, sino que tampoco ha aportado ninguna prueba de la presunta incapacidad", abunda la jueza, por lo que no cree justificada "la defensa de un derecho personalísimo ajeno, como es el derecho a la vida".