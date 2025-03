"No puede ser cómo nos tratan. En 2007 me tocó este piso en un sorteo público del ayuntamiento. Es como una habitación de hotel. Soy de las que pago menos, unos 415 euros. No me quisieron renovar aunque siempre he estado al corriente de pago y decidí quedarme. Estoy pagando mi alquiler y pidiendo que renueven mi contrato", añade Yolanda.