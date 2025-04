La Fundación Española de Abogados Cristianos, en representación del padre que se opone a la eutanasia de su hija de 24 años , ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ( TSJC) contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Barcelona que avaló la eutanasia de Noelia , afectada por una paraplejia cuyo padre paralizó in extremis su muerte asistida el pasado mes de agosto, a través de un recurso en los tribunales.

Abogados Cristianos solicita la legitimación del padre para recurrir la eutanasia de su hija, "al igual que ha ocurrido hace unos días con otro caso similar " en el que un juzgado de Barcelona autorizó que un padre pudiese frenar la eutanasia de un hijo aunque no tengan buena relación reconozca, en este caso la legitimación del padre para recurrir la eutanasia de su hija.

"Si el padre no está legitimado, el acto por el que se autoriza una eutanasia se convertiría en irrecurrible, algo que no cabe en el marco jurídico español", añade la fundación, que también alega que el argumento de la juez de que el padre no tiene relación con su hija "es completamente falso" y recoge la declaración en sala de sanitarios de los centros en los que ha estado internada Noelia que aseguran que el padre la visita a diario.