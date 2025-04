Elisabet, de 21 años, ha compartido a Informativos Telecinco su caso. "En el instituto me ayudaron a hablar con la Policía. Se ha hecho justicia y esa persona ha ido a la cárcel. En ese momento no estaba nada bien y ahora me siento más segura al saber que esa persona está cumpliendo su castigo ", admite la joven, quien anima a todas las chicas que sufren violencia de género a que también ser armen de valor para compartirlo.

"Que lo cuenten aunque piensen que no le van a creer. Alguien te acabará creyendo y ayudando. No lo calles porque te vas a hacer más daño a ti misma. Pensaba que no me iban a creer o por contarlo me iba a hacer algo. Al final se hizo justicia y ahora soy feliz", destaca la joven de 21 años.