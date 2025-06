El Hospital Sant Pau, un refugio climático en plena ola de calor en Barcelona

Álex Aragonés 30 JUN 2025 - 16:54h.

Barcelona cuenta con una red de unos 400 refugios climáticos para combatir las altas temperaturas

BarcelonaEn plena ola de calor, lugares como el Hospital Sant Pau se convierten en refugios climáticos donde la ciudadanía puede protegerse de las altas temperaturas en Barcelona, donde una mujer del servicio de limpieza falleció tras completar su jornada laboral.

La capital cuenta con una red de unos 400 refugios climáticos, que permite protegerse del calor, crear comunidad y fomentar la educación sobre temas de salud. En el caso del Hospital Sant Pau, es el tercer verano que habilitan un lugar como refugio: "Tratamos de acoger a las personas del barrio, especialmente mayores, para que estén un rato fresquitos y a la vez aprovechar ese momento para hacer educación sanitaria", explica Esther Francia, adjunta del servicio de medicina interna en la unidad de geriatría.

El espíritu divulgativo va más allá de la parte médica y desde el centro hospitalario catalán aprovechan para dar consejos nutricionales, de ejercicio o participar en actividades de ocio. Todo ello acompañado de juegos que permiten pasar un buen rato y sin calor a los vecinos de la capital catalana.

Me encuentro solo y es una forma de invertir mi tiempo Informativos Telecinco

"Los juegos estimulan la mente y hacen piña. Quizás es gente que está sola en el domicilio y comparte el momento del juego con el parchís, dominó, cuatro en raya o sudoku", explica Maria Lacave, trabajadora social en el Hospital de Sant Pau. Es el caso de Santiago, una de las personas que ha acudido al centro sanitario.

"Vengo por aprender, son actividades interesantes. Me encuentro solo y es una forma de invertir mi tiempo, relacionarme con la gente y aprender algo", admite Santiago. Como él, María Dolores también ha aprovechado para realizar las actividades: "Me apunto a todas. En mi casa tengo mucha calor y en la calle no se puede estar. Me parece perfecto".

Un buen rato en el interior del hospital, y con una temperatura que les permite disfrutar del momento en plena ola de calor. "Es muy importante en días de tanto calor no olvidarnos de la hidratación, con el paso de los años perdemos el mecanismo de la sed. No podemos esperar a tener sed porque entonces es demasiado tarde", han recordado desde el Hospital Sant Pau, que por tercer año consecutivo abre sus puertas para convertirse en refugio climático.

