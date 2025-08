Redacción Cataluña 01 AGO 2025 - 07:48h.

La Fundación Isidre Esteve organiza por séptimo año una jornada para que los más pequeños entiendan el esfuerzo del deporte inclusivo

Dani Anglada, el navegante ciego que hará historia en la regata más antigua del mundo: "El mar me ha vuelto a enganchar a la vida"

Compartir







BarcelonaEl Circuito de Barcelona-Cataluña acoge este lunes la fiesta del deporte inclusivo, que la Fundación Isidre Esteve organiza por séptimo año para sensibilizar y promover proyectos que aporten calidad de vida para las personas con discapacidad.

Por la mañana, los más pequeños han podido practicar en primera persona deportes adaptados como el básquet en silla de ruedas o futbol con los ojos tapados.

"Lo que más me ha gustado es el basket en silla de ruedas. He metido una canasta y me lo he pasado muy bien. El fútbol es muy complicado, cuando me he metido de portero ya era otra cosa porque tenía los ojos abiertos", explica Ezra, uno de los menores que ha participado en la fiesta del deporte inclusivo.

Como él, Emma también ha disfrutado de una actividad sensibilizadora: "Ahora sé que si fuese ciega jugar a futbol sería muy complicado".

Carrera inclusiva en el circuito

Una gran fiesta que seguirá por la tarde con una carrera inclusiva por equipos de tres personas, una de ellas con discapacidad física, en el mismo trazado que siguen los campeones de la Fórmula1 o Moto GP, donde participarán figuras conocidas como Cyril Despres, Nani Roma, Laia Sanz, Alex Crivillé, Carlos Checa, Gerard Farrés, Tommy Robredo, Artur Peguera o Francesc Latorre.

"Pensamos siempre en una jornada que ayude a promocionar el deporte inclusivo. Una fiesta para todos y con todos: usuarios de los centros, familiares, amigos y buscar un sitio donde fuera emblemático como el Circuito de Barcelona-Cataluña", destaca Isidre Esteve, presidente de la fundación que lleva su nombre sobre una jornada que tiene como objetivo que los más pequeños entiendan el esfuerzo, que se pongan en su piel y que de mayores sean personas más tolerantes.

Como colofón de la fiesta, los asistentes disfrutarán de una cena solidaria con una experiencia gastronómica, musical y de humor en la misma recta de tribuna del circuito para poner fin a una fiesta del deporte y de la inclusión.