Redacción Cataluña 07 AGO 2025 - 16:38h.

El centro hacía tratamientos de medicina estética sin autorización y el material se compraba en portales no autorizados

Alertan sobre intrusismo en la medicina estética: los principales tratamientos que solo deben realizar médicos

Compartir







BarcelonaLa Guardia Urbana de Barcelona ha cerrado un centro en el distrito del Eixample, que hacía tratamientos de medicina estética sin autorización.

La policía catalana detectó este martes la infracción tras realizar una inspección en el establecimiento, en el que encontraron material inyectable caducado y comprado en portales no autorizados.

Los agentes también se percataron durante la inspección de que el local no cumplía con las medidas higiénicas y las herramientas no estaban esterilizadas.

Investigada la responsable por intrusismo laboral

Por todo ello, la Guardia Urbana ha precintado el centro de estético al no cumplir con las medidas higiénicas pertinentes, mientras que la responsable del establecimiento queda investigada por intrusismo laboral y un delito contra la salud pública.