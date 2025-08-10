Logo de InformativosInformativos
Catalunya
Incendio

Estabilizado el incendio forestal en Alins, Lleida: 6.000 metros cuadrados afectados

Incendio forestal en Alins 01
Imagen del incendio forestal en AlinsBombers Generalitat de Catalunya
LLeidaEl incendio forestal declarado el sábado por la tarde en una zona boscosa de difícil acceso en Alins (Lleida) ha quedado estabilizado, según ha informado Bombers de la Generalitat.

Al caer la noche los medios aéreos se fueron retirando de la zona, donde los efectivos han trabajado en un perímetro de unos 6.000 metros cuadrados.

El fuego, por encima del barranco de Boixedó, puede deberse a un rayo según los alertantes, que avisaron a los servicios de emergencias a las 19:03 horas del sábado.

