"Tenemos ya previsto para otoño implementar uno de los sistemas más modernos que existen de extinción de incendios", ha anunciado el deán de la Catedral de Córdoba

¿Están seguros los visitantes de la Mezquita de Córdoba tras el incendio y colapso de una de sus capillas?

El deán de la Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, ha anunciado en el mes de octubre van a implementar otro sistema antiincendios tras el fuego declarado el viernes. No obstante, ha celebrado que el procedimiento actual "ha funcionado", dada la "gran eficacia" con la que se ha extinguido el fuego.

A partir de las experiencias vividas en otros monumentos, como fue el caso del incendio de la catedral de Notre-Dame en París, "tenemos ya previsto para otoño implementar uno de los sistemas más modernos que existen de extinción de incendios, que es por agua nebulizada, el mismo que se ha puesto en Notre-Dame de París", ha anunciado Nieva en una comparecencia informativa en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, en la que ha estado acompañado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el obispo emérito del templo, Demetrio Fernández.

Ese mismo protocolo "lo vamos a aplicar nosotros ahora en octubre", ha apostillado el deán el mismo día en el que se ha reabierto con normalidad la Mezquita, para defender entonces que "estamos a la vanguardia".

Reivindica que el procedimiento actual "ha funcionado"

No obstante, el deán ha reivindicado que el procedimiento "ha funcionado", en tanto que el incendio "se ha extinguido en un tiempo razonable y con una gran eficacia". De hecho, no hay daños personales y ha destacado que la zona afectada por el fuego ronda los 50 metros cuadrados, del total de unos 13.000 que tiene el complejo monumental. Ha detallado que el balance de daños es una capilla colapsada, en la que se ha derrumbado el techo, y otras dos afectadas.

El incendio se originó alrededor de las 21.15 horas del viernes entre la capilla del Baptisterio y la del Espíritu Santo, en la ampliación que llevó a cabo Almanzor en el interior de la Mezquita-Catedral, que, según el deán, es de las de menor valor patrimonial, y de ahí saltó a las cubiertas del edificio.

La extinción del fuego

Por su parte, el jefe del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Córdoba, Daniel Muñoz, ha explicado que en los incendios se crea una "una capa carbonosa en las vigas, que hace que proteja el interior de las mismas, pero, al reducir la sección, pierden la resistencia". Ese ha sido, junto al peso del agua, "uno de los motivos que ha originado el colapso de una de las capillas".

Muñoz ha precisado que su intervención fue "de ataque por el interior y otro por el exterior", y ha incidido en que la mayor dificultad se la encontraron en la cubierta, porque "se tuvo que ir retirando material con palanquetas para hacer hueco y poder llegar a la zona de las vigas".

"Afortunadamente, lo pudimos sectorizar, lo pudimos cortar, de manera que no se propagó por el resto de las vigas a las distintas capillas", ha afirmado, por lo que "ha sido un trabajo muy duro por las condiciones" en las que han trabajado.

Al igual que el deán, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha alabado la actuación de los bomberos. "Fue francamente impresionante, jugándose la vida" y, gracias a ese trabajo, "la Mezquita es realidad" y los daños no han sido mayores, ha recalcado.

Bellido ha hecho hincapié en que la rápida extinción del incendio fue gracias al esfuerzo y a los simulacros que los bomberos realizan en el monumento desde hace muchos años.