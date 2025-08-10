Muere un menor ahogado en una balsa del río Congost en La Garriga, Barcelona

Los testigos alertaron de que un menor había saltado dentro de una balsa y que no había salido

La balsa tiene unos 50 m² de superficie y unos 3 metros de profundidad máxima

BarcelonaUnos testigos alertaban, a las 20:04 horas del sábado, de que un menor había saltado dentro de una balsa, en el río Congost, y que no había salido. Rápidamente, se activaron ocho dotaciones de bomberos entre las que se encontraban efectivos de los submarinistas, el helicóptero de rescate y dos dotaciones terrestres.

Los primeros efectivos en llegar iniciaron la búsqueda por los bordes y desde dentro de la balsa, de unos 50 m² y unos 3 metros de profundidad máxima, iniciaron las tareas de investigación con la ayuda de una pértiga.

En el fondo de la balsa

Efectivos del GRAE montaña, que localizaron el cuerpo en el fondo de la balsa. Lo sacaron al exterior, donde efectivos del SEM (Sistema de Emergencias Médicas) iniciaron las maniobras de reanimación apoyadas por los efectivos de Bomberos. Las maniobras se alargaron más de una hora, sin éxito.

El Sistema de Emergencias Médicas desplazó hasta el sitio al equipo conjunto de Bomberos y SEM, 4 ambulancias y un equipo de psicólogos. Por su parte, los Mossos d'Esquadra, que se hicieron cargo de las tareas judiciales pertinentes y de la investigación, desplazaron a 4 dotaciones.