Cómo actuar con las personas mayores en las olas de calor

La ola de calor restringe la movilidad de las personas mayores
La ola de calor se ceba con los mayores
Las olas de calor cada vez son más intensas a causa del cambio climático y más frecuentes. Afectan a todas las personas, pero hay colectivos más vulnerables a estos episodios de calor extrema, como es el caso de las personas mayores y las personas con alguna discapacidad.

Un equipo de Informativos Telecinco ha podido hablar con Jordi Mascaró, director de la Unidad de Geriatría del Hospital de Santa Creu i Sant Pau, quien asegura que “con el envejecimiento de las personas se producen una serie de cambios en los que se pierde agua, músculo y se gana grasa". Además, "las glándulas sudoríparas se atrofian y muchas veces hay menos sudor", añade Mascaró, porque el sudor es una forma que tiene el cuerpo de reducir la temperatura y al no existir hace que eliminen temperatura a través de la respiración.

¿Cómo pueden combatir las altas temperaturas?

Para combatir el calor es muy importante que estén bien hidratados, eviten comidas copiosas y usen ropa ligera. "También deben buscar refugios climáticos y vigilar la medicación” explica Mascaró: "Los hipertensos sufren bajadas y seria necesario ajustar la dosis de medicación para evitar desmayos y caídas”.

En personas mayores, cuando hace mucho calor lo que hacen es jadear: "Respiran más rápido y pueden llegar a perder 1-2 litros de agua sin darse cuenta”. Por motivos como este es importante que beban agua aunque no tengan sensación de sed, además de que hay mucha gente que vive sola y no se acuerda”. Mascaró también ha destacado la importancia de las redes de voluntarios que cuidan de ellos y de ellas, ya que es necesario que les hagan salir de sus casas: “Nunca estar más de 2 o 3h sentado”.

Un dato relevante es que la mortalidad por calor en mujeres que viven solas es mayor que en hombres “porque pierden más músculo que ellos y ahí es donde hay más cantidad de agua, es lo que nos permite prevenir frente a la deshidratación", explica Mascaró. “Lo ideal seria tener casas climatizadas con corrientes de aire y, si puede ser, con ventiladores.

