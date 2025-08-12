Cómo actuar con las personas mayores en las olas de calor

Gloria Palau Barcelona, 12 AGO 2025 - 17:59h.

Según Jordi Mascaró, director de la Unidad de Geriatría del Hospital de Santa Creu i Sant Pau, asegura que “con el envejecimiento de las personas se producen una serie de cambios en los que se pierde agua, músculo y se gana grasa"

Las olas de calor cada vez son más intensas a causa del cambio climático y más frecuentes. Afectan a todas las personas, pero hay colectivos más vulnerables a estos episodios de calor extrema, como es el caso de las personas mayores y las personas con alguna discapacidad.

Un equipo de Informativos Telecinco ha podido hablar con Jordi Mascaró, director de la Unidad de Geriatría del Hospital de Santa Creu i Sant Pau, quien asegura que “con el envejecimiento de las personas se producen una serie de cambios en los que se pierde agua, músculo y se gana grasa". Además, "las glándulas sudoríparas se atrofian y muchas veces hay menos sudor", añade Mascaró, porque el sudor es una forma que tiene el cuerpo de reducir la temperatura y al no existir hace que eliminen temperatura a través de la respiración.

¿Cómo pueden combatir las altas temperaturas?

Para combatir el calor es muy importante que estén bien hidratados, eviten comidas copiosas y usen ropa ligera. "También deben buscar refugios climáticos y vigilar la medicación” explica Mascaró: "Los hipertensos sufren bajadas y seria necesario ajustar la dosis de medicación para evitar desmayos y caídas”.

En personas mayores, cuando hace mucho calor lo que hacen es jadear: "Respiran más rápido y pueden llegar a perder 1-2 litros de agua sin darse cuenta”. Por motivos como este es importante que beban agua aunque no tengan sensación de sed, además de que hay mucha gente que vive sola y no se acuerda”. Mascaró también ha destacado la importancia de las redes de voluntarios que cuidan de ellos y de ellas, ya que es necesario que les hagan salir de sus casas: “Nunca estar más de 2 o 3h sentado”.

Un dato relevante es que la mortalidad por calor en mujeres que viven solas es mayor que en hombres “porque pierden más músculo que ellos y ahí es donde hay más cantidad de agua, es lo que nos permite prevenir frente a la deshidratación", explica Mascaró. “Lo ideal seria tener casas climatizadas con corrientes de aire y, si puede ser, con ventiladores.

