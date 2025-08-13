Redacción Cataluña 13 AGO 2025 - 10:04h.

La mujer ya había fallecido cuando los bomberos han llegado a la vivienda

BarcelonaUna mujer ha muerto en el incendio de su vivienda en Terrassa, un tercer piso en el pasaje de la Castellassa este miércoles por la mañana.

Según han comunicado los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso del incendio a las 06.19 horas de la mañana y han activado 3 camiones de agua, 1 autoescalera y 1 vehículo de coordinación y mando.

Al llegar, los bomberos se han encontrado el fuego "completamente" desarrollado en el tercer piso de un bloque con planta baja y 5 pisos. Las llamas salían por la fachada con indicios de que podría haber una víctima en el interior. El incendio ha quemado completamente una habitación y el comedor de la vivienda, y el resto del piso ha quedado afectado por el humo y la temperatura.

El resto de vecinos, confinados

Han comenzado las tareas de extinción del incendio desde el exterior, y una vez dentro han localizado el cuerpo sin vida de una persona.

Los vecinos del resto de pisos se han confinado en el interior de sus domicilios y, después de que los bomberos hayan extinguido el incendio, han empezado las labores de ventilación del bloque y revisión de los otros pisos.

Los Mossos d'Esquadra han activado 4 patrullas y se han hecho cargo de las tareas judiciales pertinentes y de la investigación de las causas del incendio, mientras que el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha activado 5 dotaciones y ha atendido a 2 personas afectadas, en estado leve, que no han requerido traslado a ningún centro hospitalario.