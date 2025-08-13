Redacción Cataluña Barcelona, 13 AGO 2025 - 16:12h.

Una gran mayoría de los agentes de la Policía Local se ha cogido la baja, según los sindicatos, por estrés, ansiedad y agotamiento físico y emocional tras la decisión del Ayuntamiento de anular sus vacaciones de agosto

Una disputa entre el Ayuntamiento de Malgrat de Mar (Barcelona) y los sindicatos ha tensionado a la Policía Local, después de que el consistorio acordase en julio suspender las vacaciones que ya había concedido para el mes de agosto.

Una gran mayoría de los agentes de la Policía Local se ha cogido la baja, según los sindicatos, por estrés, ansiedad y agotamiento físico y emocional tras la decisión del Ayuntamiento de anular sus vacaciones de agosto. El contexto de esta situación inusual es un pleno pulso entre sindicatos y Ayuntamiento por la negociación de sus condiciones laborales.

Según han detallado fuentes municipales a la agencia ACN, se trataría de 39 agentes del medio centenar que configura la plantilla, afectando a la totalidad salvo a los mandos y a los agentes en prácticas.

En un comunicado, por su parte el consistorio asegura que se trabaja en coordinación con Mossos d'Esquadra para dar la cobertura necesaria a la localidad, que se encuentra a las puertas de su fiesta mayor. Aseguran haber recibido mensajes de “inquietud e intranquilidad” por parte del vecindario por carencia de efectivos de la policía municipal en la calle, que se encuentra en fase de negociaciones del convenio laboral.

