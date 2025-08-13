“Si reconoces a esta mujer, ayúdanos a identificarla”, reclaman desde la Policía Nacional

“Se alojaba en compañía de un hombre que hablaba inglés y francés” y la encontraron "con las manos atadas" y signos de violencia

Compartir







La Policía Nacional, a través de sus redes sociales, ha solicitado ayuda y colaboración ciudadana para identificar a una mujer que fue hallada muerta en la habitación de un hotel en Premiá de Mar, Barcelona, el 27 de enero del año 1999.

Cuando los agentes encontraron su cadáver estaba ��“con las manos atadas” y tenía “señales de los actos de violencia que podrían haberle provocado la muerte”.

La mujer no estaba sola y se alojaba en el hotel con un hombre

Según explica la Policía, la mujer tenía entre 23 y 25 años en el momento de su muerte y “no estaba sola”.

En el hotel, según han precisado, “se alojaba en compañía de un hombre que hablaba inglés y francés”. “Según indicaron varios testigos, al parecer la pareja provenía de Ginebra, Suiza”.

De 1,70 de estatura, piel clara, ojos azules, cabello castaño claro y dos perforaciones para pendientes en cada oreja, las autoridades han compartido junto a su descripción una imagen con el objetivo de poder determinar con exactitud quién es la fallecida.

“Si reconoces a esta mujer, ayúdanos a identificarla”, reclaman.