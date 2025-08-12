¿Qué ocurrió con Martina Nicole? Tres años de la desaparición de la menor de nueve años en Sant Joan d'Alacant

Sin noticias de Martina Nicole tras tres años desaparecida; la menor tenía nueve años cuando se perdió su rastro en Alicante

Tenía nueve años cuando desapareció y ahora tendría 12. Este miércoles, 13 de agosto, se cumplen tres años desde que se perdió la pista de Martina Nicole S. S. en la localidad de Sant Joan d'Alacant (San Juan de Alicante). Se trata de un caso sobre el que aún se conocen pocos detalles.

"Nosotros podemos confirmar que sigue desaparecida", ha señalado Joaquín Amills, presidente de la asociación SOS Desaparecidos, en declaraciones al portal web de 'Informativos Telecinco'.

La asociación, al igual que el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), mantiene una alerta de búsqueda para tratar de dar con la pequeña. La menor mide 1,40 metros de estatura, tiene el pelo de color negro, al igual que los ojos, y presenta una complexión física normal.

¿Qué ocurrió con Martina Nicole hace tres años?

Cuando desapareció, Martina tenía nueve años, por lo que se descarta la posibilidad de una fuga voluntaria. Hasta el momento, no se dispone de información que confirme si la niña, que hoy tendría 12 años, se encuentra con algún familiar sin autorización legal para su custodia, o si pudo ser víctima de un accidente o de un acto delictivo.

Por este motivo, se solicita la colaboración ciudadana en caso de tener alguna información o haber visto a la menor. Medios locales como 'El Periodic' o 'Todo Alicante' han insistido en los últimos meses en que Martina sigue en paradero desconocido.

La colaboración ciudadana es clave en numerosos casos

En caso de contar con información sobre una desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091).

Asimismo, se puede dar aviso directamente a SOS Desaparecidos en el teléfóno: 868 286 726. La colaboración ciudadana puede ser clave en numerosos casos