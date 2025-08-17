Esta es la playa de aguas cristalinas de Tarragona recomendada por National Geographic

Redacción Cataluña Barcelona, 17 AGO 2025 - 19:00h.

La playa de l'Illot, ubicada en l'Ametlla de Mar, es una de las calas más singulares del litoral catalán según la revista National Geographic. Está rodeada de acantilados rojizos y aguas cristalinas, que representa la esencia de la Costa Daurada menos masificada.

Este enclave forma parte de un conjunto de calas recónditas que han convertido al municipio de l'Ametlla de Mar en el destino ideal para quienes buscan disfrutar del Mediterráneo en su estado más puro. Una de las características más destacables del litoral de esta zona es la posibilidad de recorrer sus calas a través del GR 92, un camino que forma parte de la ruta europea E10 y que permite a los visitantes descubrir estas calas escondidas entre los acantilados.

La revista subraya la singularidad de estos espacios en contraste con las playas más populares y frecuentadas por los turistas de la Costa Daurada en zonas como Salou o Cambrils, que atraen al turismo masivo. Por tanto, el reconocimiento en su edición de agosto de 2025 consolida a esta zona de Cataluña como un destino imprescindible para los amantes de la naturaleza.

