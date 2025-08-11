Huir de los rayos de sol es casi un imperativo ante temperaturas que superan los 40 grados en múltiples puntos de España

La Aemet pone fecha final para la ola de calor: este lunes se sufrirán las temperaturas más altas

La ola de calor no nos abandona todavía y combatir las altísimas temperaturas que están azotando a España se ha convertido en todo un desafío. Si el gran reclamo son playas, ríos, o piscinas, para quienes no lo tienen al alcance los ventiladores y los aires acondicionados, así como cualquier otra forma de refrescar el ambiente, son los principales aliados frente al sofocante escenario.

Protegidos o no del sol, la temperatura del aire es la misma, pero no la sentimos igual, por eso encontrar una sombra cuando estamos en el exterior es también un indispensable para lidiar con estas temperaturas que en muchas zonas sobrepasan incluso los 40 grados

“Lo que sí varía es si nos exponemos nosotros al sol. Su rayo impacta sobre nuestra piel y hace que nuestra sensación térmica se dispare”, explica Gabriel García Valcárcel, meteorólogo de Mediaset.

Al contrario, bajo la sombra de un árbol, bloqueamos la radiación solar y, según el CSIC, la sensación térmica es 8 grados inferior. Además, si nos situamos junto a una fuente percibimos hasta tres grados menos, e incluso a 30 metros de distancia, por el efecto enfriamiento de la evaporación del agua. Al pleno sol, sin embargo, la sensación es de hasta 10 grados más.

La ola de calor en España, “insoportable”

En la calle hay un consenso claro sobre la situación: “Estamos sudando todo el día”. “Es horrible”. “Horroroso”. “Insoportable, no se puede aguantar”. “40 grados es demasiado, y tan temprano”, responden los ciudadanos ante la pregunta de cómo llevan todos estos días acumulados de ola de calor.

Muchos, además, y pese a las fechas veraniegas y vacacionales, siguen teniendo que coger el coche para ir a trabajar o por necesidad para ir a algún punto concreto. Allí, en los automóviles, la temperatura también se dispara. En una hora puede alcanzar los 50 grados, por lo que se alerta de la prohibición de dejar mascotas o menores en su interior.

Con las temperaturas alcanzando máximos y los avisos por calor extremo todavía activos, vestir con ropa clara siempre ayuda, al igual que hidratarse hasta con dos litros de agua y buscar la brisa (si es que la hay en algún lugar) o proporcionarla, como por ejemplo con abanicos.

“Cuando sudamos, lo que estamos es emitiendo calor, y lo que hace el abanico es evaporar más rápido ese sudor, y automáticamente nos refresca”.

Solo en Madrid, emergencia recibe hasta 3.500 llamadas diarias relacionadas con el calor extremo, por lo que aplicar todos los consejos al alcance para combatir las elevadas temperaturas, se hace prácticamente imprescindible.