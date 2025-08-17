Gloria Palau Barcelona, 17 AGO 2025 - 12:21h.

Según Josep Calbó, profesor catedrático de física de la Universidad de Girona, la radiación no es la causa pero sí es un factor más

Última hora de los incendios en España

Compartir







En pleno mes de agosto y con sucesivas olas de calor intensa, que elevan las temperaturas a más de 40°C, es una etapa crucial en la temporada de incendios. Un equipo de Informativos Telecinco ha visitado la estación radiométrica en Girona para hablar con Josep Calbó, profesor catedrático de física de la Universidad de Girona, donde se realiza la medida de distintos componentes de la radiación: solar, ultravioleta e infrarroja.

Aquí llevan treinta años midiendo la radiación solar: "Hemos analizado la evolución, y en efecto hemos encontrado que la radiación global en este período ha aumentado gradualmente de una forma significativa", explica Calbó

Este aumento de la radiación tiene dos orígenes, y ambos están relacionados con la transparencia de la atmósfera: "Si aumenta la radiación solar no es porque el sol brille más que hace 30 horas, sino que porque la atmósfera varía su transparencia", añade Calbó. "Esto se debe a las variaciones de la nubosidad y en la carga de aerosoles".

La radiación, un factor más en la propagación de un incendio

En cuanto al impacto en los incendios, Calbó asegura que la radiación no es la causa pero sí es un factor más: "Si hay un incendio es menos favorable si lleva todo el día pegando el sol que si estuviera nublado, con menos radiación". Lo que sí incide en un incendio es el cambio climático: "Provoca aumentos de temperatura y, en situaciones extremas, son favorables para la generación y propagación de un incendio".

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.