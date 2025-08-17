El fuego entra en el Parque Nacional de los Picos de Europa: desalojan Caín

El fuego en Extremadura alcanza las 25.000 hectáreas arrasadas, con el incendio de Jarilla "descontrolado"

Una vecina de A Rúa, Ourense, tras salvar su casa: "Yo ya viví en el infierno; no quiero volver. Fue lo peor de mi vida"

Compartir







El fuego se expande por España. Galicia, Extremadura y Castilla y León son las comunidades más afectadas por la ola de incendios. En Galicia, donde ha quemado más superficie que en toda su historia, hay 14 fuegos activos y más de 46.000 hectáreas calcinadas sólo en la provincia de Ourense.

En el Bierzo, León, a lo largo de la noche, vecinos de seis localidades han tenido que ser evacuados por el avance de las llamas. Y en Cáceres, el fuego de Jarilla está "descontrolado", por lo que los vecinos de Rebollar han pasado la noche en el Polideportivo La Bombonera de Plasencia.

Este domingo, está previsto que a lo largo de la mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplace a las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.