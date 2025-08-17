Última hora de los incendios en España | El fuego entra en el Parque Nacional de los Picos de Europa: desalojan Caín
El fuego en Extremadura alcanza las 25.000 hectáreas arrasadas, con el incendio de Jarilla "descontrolado"
Una vecina de A Rúa, Ourense, tras salvar su casa: "Yo ya viví en el infierno; no quiero volver. Fue lo peor de mi vida"
El fuego se expande por España. Galicia, Extremadura y Castilla y León son las comunidades más afectadas por la ola de incendios. En Galicia, donde ha quemado más superficie que en toda su historia, hay 14 fuegos activos y más de 46.000 hectáreas calcinadas sólo en la provincia de Ourense.
En el Bierzo, León, a lo largo de la noche, vecinos de seis localidades han tenido que ser evacuados por el avance de las llamas. Y en Cáceres, el fuego de Jarilla está "descontrolado", por lo que los vecinos de Rebollar han pasado la noche en el Polideportivo La Bombonera de Plasencia.
Este domingo, está previsto que a lo largo de la mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplace a las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.
Momentos clave
El fuego entra en el Parque Nacional de los Picos de Europa: desalojan Caín
El rey Felipe VI interrumpe sus vacaciones por los incendios
El incendio de Gestoso obliga a evacuar a vecinos de cinco localidades en León
Los vecinos de Rebollar pasan la noche fuera de sus viviendas tras el avance del fuego de Jarilla, en Cáceres
Pedro Sánchez se desplazará a las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León
El fuego entra en el Parque Nacional de los Picos de Europa: desalojan Caín
El fuego ha entrado al parque nacional de los Picos de Europa, arrasando parte de los puertos de Cabrales y Onís. Han desalojado Caín, en León, por la cercanía del fuego y han evacuado los puertos de montaña.
En este momento, el parque nacional registra tres grandes incendios, además de otros focos. Los más importantes son el que afectan al frente de Camarmeña a Caín, el que va desde Bejes a Peñamellera Baja, y el que afecta a las inmediaciones del puerto de Pandetrave, en Valdeón, León, según publica ‘La Nueva España’.
Estabilizado el incendio de Villanueva del Rey (Córdoba) y reabierta al tráfico la N-432
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha estabilizado el fuego declarado el sábado en el municipio cordobés de Villanueva del Rey, reabriendo al tráfico la N-432 que permaneció cortada hasta las 21,48 horas.
Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), el incendio se ha estabilizado en la madrugada de este domingo, en torno a las 02,20 horas, después de un aumento de los medios en la tarde del sábado con 14 medios aéreos, siete grupos de bomberos forestales y cinco camiones autobomba, entre otros.
Extinguido este domingo el incendio de Aroche en el paraje de La Contienda, Huelva
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha extinguido el incendio declarado el miércoles en el paraje de La Contienda de Aroche (Huelva).
Así lo ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en torno a las 23.45 horas el fuego quedó completamente extinguido en una zona en la que trabajaban un helicóptero ligero y tres aviones de carga en tierra. Mientras que en tierra permanecían ocho camiones autobombas, cuatro buldóceres, ocho grupos de bomberos forestales, un Técnico de Extinción, tres Técnicos de Operaciones, tres agentes de Medio Ambiente, un módulo de PMA, una Unidad de Análisis, una Unidad Médica de Incendios Forestales y una Unidad Meteorológica.
Cortada la N-525 en As Estivadas y la OU-533 en O Bolo debido a los incendios en la provincia de Ourense
Las carreteras N-525 en As Estivadas y la OU-533 en O Bolo se encuentran cortadas debido a los incendios que afectan a la provincia de Ourense, que mantiene la Situación 2.
Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la N-525 tiene la circulación interrumpida desde el kilómetro 178 en Guimarei al 181 en As Estibadas en ambos sentidos de la circulación.
Por su parte, la carretera autonómica OU-533 está cortada a la altura de Outardepregos desde el kilómetro 41 hasta el 41.1 en sentido creciente debido al humo y al polvo de los incendios.
Continúa suspendida la circulación ferroviaria entre Zamora y Ourense a causa de los incendios
Renfe ha informado de que la circulación ferroviaria entre Zamora y Ourense sigue suspendida a causa de los incendios que asolan la provincia ourensana.
Según ha detallado la empresa pública a través de su cuenta oficial en 'X', también se encuentra suspendida la circulación entre A Rúa Petín y Villamartín por un incendio próximo a la vía. En este sentido, según detalla el Adif, establecieron un plan alternativo de transporte por carretera para trenes Larga y Media Distancia entre Monforte y Ponferrada.
Asimismo, los pasajeros del tren Alvia 1625 que cubre el viaje A Coruña-Barcelona serán trasladados por carretera entre Ourense y Ponferrada.
Imágenes del avance del fuego en Llamas de Cabrera, León
La Asociación de Trabajadores de las BRIF ha compartido imágenes del avance del fuego en Llamas de Cabrera, León, a las 4:10 de la madrugada del domingo. "Queda activo y con avances hacia lugares de gran valor", han escrito en un mensaje en la red social X.
El incendio de Gestoso obliga a evacuar a vecinos de cinco localidades en León
El incendio de Gestoso, ya con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, ha avanzado de Ourense a León y ha obligado a le evacuación de cinco localidades de esta provincia.
Se trata de Villarubín, Leiroso, Arnado, Sanvitul y Gestoso, según han trasladado en un mensaje en la red social X 112 Castilla y León.
Los vecinos de Rebollar pasan la noche fuera de sus viviendas tras el avance del fuego de Jarilla, en Cáceres
Unas 250 personas que se encontraban en Rebollar han pasado la noche fuera de la localidad cacereña. Fueron evacuados el sábado por la noche "con carácter urgente e inmediato" ante la reactivación del incendio de Jarilla, que se encuentra "totalmente descontrolado", según lamentó el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en declaraciones a los medios, tras la última reunión del Cecopi del sábado.
La evacuación se produjo a las 21,45 horas, cuando los efectivos de emergencia se desplazaron hasta la entrada del pueblo para recoger a quienes se encontraban en la referida localidad cacereña. Desde allí, los trasladaron al Polideportivo La Bombonera de Plasencia.
