Redacción Cataluña 19 AGO 2025 - 02:00h.

El Daesh es el grupo con más afinidades por parte de los extremistas capturados en España, con el 63% de las detenciones

Las víctimas protagonizan un emotivo homenaje en el octavo aniversario de los atentados de las Ramblas del 17A

BarcelonaCataluña se mantiene como la comunidad autónoma con el mayor número de detenciones por terrorismo yihadista en España, según el Balance del Terrorismo en España 2024. Entre 2015 y 2023, Cataluña acumuló un 28,7% de los 169 arrestos en el Estado. Asimismo, España sigue liderando los arrestos de yihadistas en la Unión Europea, con 81 en el 2024.

Los datos también han reflejado que el Estado Islámico o Daesh sigue siendo el grupo con más afinidades por parte de los extremistas capturados en España, con el 63% de las detenciones. El 37% de los arrestados han sido por difundir propaganda yihadista ; el 22,2% por estar implicados en actividades preparatorias para atentados; el 12,3% para intentar reclutar a otros miembros; y el 1,2% para proporcionar financiación a grupos terroristas.

Asimismo, se ha detectado una creciente presencia de grupos relacionados con el conflicto entre Israel y Palestina y un repunte de actividad violenta de organizaciones de extrema izquierda y anarquistas.

Arrestos en Barcelona

Entre las operaciones más relevantes en Cataluña durante el año 2024, ha destacado la operación Númidas, en la que la Guardia Civil arrestó a un joven de 18 años de Barcelona por difundir propaganda y manuales para fabricar bombas. También ha sido significativa la operación Mirlo, en la que el instituto armado arrestó a tres personas vinculadas a Hezbollah, que compraban drones para atentar contra Israel.

Uno de los aspectos más preocupantes, según indica el informe, es el incremento de menores implicados en actividades yihadistas. En 2024 se han contabilizado quince detenciones de menores.