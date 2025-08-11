Israel mata al periodista palestino Anas Al Sharif y a otros tres reporteros en un ataque en Gaza

El Ejército israelí reiteraba sus acusaciones de que el periodista Anas Al Sharif "era el jefe de una célula terrorista de Hamás"

Benjamin Netanyahu amplía la ofensiva israelí en Gaza porque es "la mejor forma" de acabar la guerra con Hamás

El periodista palestino Anas Al Sharif, uno de los reporteros más destacados de Al Yazira en su cobertura de la guerra en Oriente Medio, y otros tres reporteros de la cadena panárabe Al Yazira han muerto en un ataque israelí contra una tienda reservada para medios en la capital gazatí.

Después de que lo avanzara la cadena, citando a fuentes médicas, el Ejército israelí ha confirmado en su cuenta de la red X que Al Sharif perdió la vida en un ataque efectuado contra el enclave palestino y ha reiterado una acusación previa de que estaba integrado en la estructura del brazo armado de Hamás, desmentida por el medio.

Al Sharif, de 28 años y natural de la localidad gazatí de Yabalia, Mohamed Qreiqeh, y los operadores de cámara Ibrahim Zaher y Mohammed Noufal, han fallecido por el impacto de un proyectil contra una carpa para periodistas ubicada a las afueras del Hospital de Al Shifa, según ha explicado el director del centro médico a la cadena panárabe.

Israel vinculaba a Al Sharif con Hamás

El Ejército israelí denunció el mes pasado a través de su portavoz, Avichai Adraee, que Al Sharif era miembro del ala militar de Hamás, las Brigadas Ezzeldin Al Qassam; acusación rechazada por el medio.

Este mismo domingo, el Ejército israelí, tras confirmar la muerte del reportero, ha insistido en que "se hacía pasar por un periodista de Al Yazira" cuando en realidad "era el jefe de una célula terrorista de Hamás y dirigía ataques avanzados con cohetes contra civiles israelíes y tropas de Israel.

"La Inteligencia y documentos procedentes de Gaza, incluidos listados, registros de entrenamiento terrorista y nóminas salariales, prueban que era un operativo de Hamás infiltrado. Una credencial de prensa no es un escudo para el terrorismo", ha asegurado el Ejército, que no se ha pronunciado sobre la muerte de los otros tres reporteros.

A finales de julio, la relatora especial de la ONU sobre la libertad de expresión, Irene Khan, declaró su alarma "por las reiteradas amenazas y acusaciones del Ejército israelí" contra el reportero.

"Los temores por la seguridad de Al Sharif están bien fundados, ya que hay cada vez más pruebas de que periodistas en Gaza han sido atacados y asesinados por el Ejército israelí sobre la base de afirmaciones sin fundamento de que eran terroristas de Hamás", aseguró Khan.

Expresó su profunda preocupación por el hecho de que, sin ninguna prueba que respalde sus afirmaciones, el Ejército israelí ha acusado repetidamente a Al Sharif y a otros periodistas palestinos de ser terroristas o partidarios de Hamás.