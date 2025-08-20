Redacción Cataluña 20 AGO 2025 - 11:24h.

La calle Mozart se ha llevado el segundo premio y la calle de Jesús ha quedado tercero

BarcelonaLa calle Progrés ha ganado el primer premio del concurso de calles decoradas de las Fiestas de Gràcia de Barcelona de este año con la temática 'correfoc', que homenajea las agrupaciones de fuego del barrio.

Los galardones, que se han entregado en la plaza de la Vila de Gràcia, han reconocido con el segundo premio a la calle Mozart, decorada de Sant Jordi, y el tercer puesto ha sido para la calle Jesús, con una decoración que gira entorno de una 'cercavila' de fiesta mayor.

Calles con menciones especiales

La primera teniente de alcalde de Barcelona y concejal del distrito de Gràcia, Laia Bonet, y la consellera de Cultura, Sònia Hernández, han asistido a la entrega de premios, en la que también se ha reconocido con una mención especial a la calle Verdi, cuyo decorado sufrió un incendio la madrugada del sábado, y otra para los 'festers' de Gràcia, por la respuesta de solidaridad con sus compañeros.

También se han anunciado cuatro menciones especiales del jurado: en la memoria histórica, para la plaza del Poble Gitano; en la resiliencia, a la calle de Berga; por la perspectiva de género para la plaza de Rovira; y por la reivindicación social contra la gentrificación en la calle Ciudad Real.