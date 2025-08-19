Redacción Cataluña 19 AGO 2025 - 16:49h.

Varias calles de Gràcia han cedido parte de su decoración a la calle Verdi como muestra de solidaridad

Cultura popular y calles decoradas: así serán las Fiestas de Gràcia 2025

BarcelonaEl vandalismo y los destrozos en las decoraciones de las calles decoradas de Gràcia, alterando la imagen original, es ya un tema recurrente año tras año durante sus fiestas, una de las más multitudinarias de Barcelona.

Como explica El Periódico, esta oleada de destrozos ha hecho que en calles como la calle Llibertat, inspirada en el universo de Star Wars, retiren cada noche figuras importantes por el miedo a que se las puedan llevar.

Figuras desaparecidas y decorados destrozados

En la calle Progrés, con la temática 'Progrefoc', durante la primera jornada de fiestas, intentaron subir por ella y la estructura se hundió.

Otra calle afectada es la calle Fraternitat de Dalt, con la temática "Fraternia”, que estaba llena de hadas y duendes que colgaban del techo y ahora muchas de estas figuras aparecen escondidas por distintas calles del barrio.

Todo esto se suma al incidente de la madrugada del sábado al domingo, en la calle Verdi, hubo un incendio en la entrada de esta calle del cual los Mossos continuan investigando las causas, después de que el primer informe de los bomberos lo atribuyera a un fallo en el cuadro eléctrico.

Ahora el resto de las calles del barrio han colocado carteles de apoyo y han decidido tapar parte de sus propias decoraciones en solidaridad con la calle Verdi.

Otra polémica que se ha dado en estas fiestas es la retirada por parte de agentes de la Guardia Urbana de pancartas en apoyo a Palestina en la plaza del Raspall, donde se encuentra el ateneo independentista La Barraqueta, la entidad que ha denunciado esta retirada en redes sociales.