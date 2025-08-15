Redacción Cataluña 15 AGO 2025 - 00:00h.

Este año se celebran del 15 al 21 de agosto, y se enmarcan en la celebración del 175 aniversario de la independencia de Gràcia

BarcelonaLa fiesta del barrio de Gràcia es una de las mayores fiestas del verano, y también del año, en Barcelona, conocida por su concurso de calles engalanadas, que premia los decorados que los vecinos han preparado durante todo el año.

Este año se celebran del 15 al 21 de agosto, y se enmarcan en la celebración del 175 aniversario de la independencia de Gràcia, un hecho histórico que se recordará durante la entrega de premios del concurso.

Vuelven los actos de cultura popular

Además, se recuperarán también los actos de cultura popular, después de que el año pasado quedaran anulados la mayoría por un conflicto interno entre entidades. Entre las que se recuperan son las madrugadas, el pasacalle, la tabalada infernal y pica-pica de versots y, finalmente, los correfocs, tanto infantil como adulto.

La previa se hará el 14 de agosto, con la lectura del pregón, y hasta el 21 de agosto todos los visitantes podrán disfrutar de actividades para todos los gustos y conciertos durante todo el día que, en algunos casos, se alargarán hasta bien entrada la madrugada.

Eso sí, como se hizo ya en la edición pasada, habrá una noche tranquila para reducir las molestias a los vecinos, que será el 18 de agosto. Para evitar aglomeraciones, también se mantiene el cambio de día del Concurso de Calles Engalanadas, que se hace pasado el fin de semana, el martes 19 de agosto.