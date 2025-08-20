Desalojan un edificio entero de viviendas en Badalona tras colapsar el forjado del primer piso

Redacción Cataluña Barcelona, 20 AGO 2025 - 13:12h.

Dos personas han sido trasladadas al Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) y están en estado "menos grave"

Los Bomberos de la Generalitat han desalojado un edificio entero de viviendas en el barrio de Llefià, en Badalona, el número 101-105 de la calle Mare de Déu de Lorda. El incidente se ha producido tras colapsar el forjado del primer piso, que ha provocado que caiga el falso techo del segundo piso.

Dos personas han sido atendidas por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y han sido trasladadas al Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) en "estado menos grave".

En total han acudido cuatro dotaciones de bomberos, que han desalojado a todos los vecinos que se encontraban en sus cadas. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha explicado en redes sociales que están muy pendientes de este suceso y los Servicios Sociales trabajan ahora con las familias afectadas en el Centro Cívico de la Salut.