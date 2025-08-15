El incendio en Fasgar, en el Bierzo (León), ha obligado a desalojar a unas 300 personas de Salientes por la cercanía a las llamas y al humo, cerca de una reserva de osos

Cuatro de los heridos en los incendios en León y Zamora continúan en estado crítico: muy grave el brigadista de Ourense

LeónEl incendio declarado en la localidad de Fasgar, en la comarca del Bierzo de León, ha obligado a desalojar a cerca de 300 personas de Salientes, una zona próxima a una importante reserva de osos, debido a la evolución de las llamas y a la entrada de humo.

Además, la Subdelegación del Gobierno en León ha informado de que se ha procedido a cortar la carretera en el cruce de la LE-5228 subida al alto del Morredero con la LE-6312 (Bouzas), en el término municipal de Ponferrada, y la LE-5228 en la localidad de Corporales (Benuza, León).

En Peñalba de Santiago (Ponferrada, León) una patrulla de la Policía Local ha cortado el acceso de una pista forestal asfaltada hasta la LE-5228.

Por otra parte, ya pueden volver a sus casas los 100 vecinos de Quintanilla de Flórez, los 60 de Palacios de Jamuz, los 100 de Quintana y Congosto y los 140 de Herreros de Jamuz, todos en la provincia de León.