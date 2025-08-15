Logo de InformativosInformativos
Sociedad
Incendio

Desalojan a unas 300 personas en Salientes (León) por el incendio de Fasgar, una zona cerca de una reserva de osos

El avance de las llamas en la provincia de León del incendio iniciado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) ha provocado el desalojo de otras 13 localidades en la provincia de León
El avance de las llamas en la provincia de León del incendio iniciado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) ha provocado el desalojo de otras 13 localidades en la provincia de LeónEFE/J.Casares
Compartir

LeónEl incendio declarado en la localidad de Fasgar, en la comarca del Bierzo de León, ha obligado a desalojar a cerca de 300 personas de Salientes, una zona próxima a una importante reserva de osos, debido a la evolución de las llamas y a la entrada de humo.

Además, la Subdelegación del Gobierno en León ha informado de que se ha procedido a cortar la carretera en el cruce de la LE-5228 subida al alto del Morredero con la LE-6312 (Bouzas), en el término municipal de Ponferrada, y la LE-5228 en la localidad de Corporales (Benuza, León).

PUEDE INTERESARTE

En Peñalba de Santiago (Ponferrada, León) una patrulla de la Policía Local ha cortado el acceso de una pista forestal asfaltada hasta la LE-5228.

Por otra parte, ya pueden volver a sus casas los 100 vecinos de Quintanilla de Flórez, los 60 de Palacios de Jamuz, los 100 de Quintana y Congosto y los 140 de Herreros de Jamuz, todos en la provincia de León.

Temas