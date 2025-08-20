Los vecinos que se negaron a dejar sus casas logran poner a salvo sus pueblos en el incendio de León

Última hora de los incendios en España | El fuego obliga a evacuar Cardaño de Arriba, Palencia, por segunda vez

La situación en Castilla y León es crítica. Tanto que miles de vecinos han pedido al Gobierno autonómico que declare el nivel 3 de emergencia, para que sea el Ejecutivo central el que coordine los recursos ante los fuegos. En el Bierzo, concretamente en Anllares, se sigue desalojando a gente. "Vi el fuego encima de mi casa", cuenta una mujer.

Hay cientos de vecinos en el polideportivo de Fabero, donde la espera se hace demasiado larga, nos cuenta desde allí Marcos Vaz.

En esa espera hay quien se rompe. “Es que veo el fuego encima de mi casa…ay, dios mío”, nos decía desesperada una vecina al recordar la imagen del fuego cercando su hogar.

Hemos pasado al lado de las llamas, una impotencia, una sensación…comentaba otra vecina. “Y estamos aquí tranquilos? No”, decía otra muy enfadada.

También en la provincia de León pero mucho más al este, en los peores momentos del incendio declarado en el valle de Valdeón, más de 100 vecinos perdían el sueño. “Llevo 32 horas sin dormir", nos comentaba un agricultor desde su tractor con el que está ayudando en las tareas de extinción.

Los vecinos, mano a mano, contra el fuego

Muchos vecinos insisten en que han estado solos ante el fuego. Por eso muchos se negaron a desalojar el pasado fin de semana, cuando la Guardia Civil intentó sacar a la población de ocho municipios leoneses, próximos a los Picos de Europa.

“No entendía que hubiera que desalojar sin haber medios aquí…”, nos explica Gonzalo, vecino de la zona y bombero de profesión. Junto a otros voluntarios, este joven accedía a las zonas más altas para enfrentar las llamas y realizar cortafuegos.

Mientras los vecinos, en los núcleos urbanos han empezado a desbrozar alrededor de los pueblos para quitar combustible por si el fuego llegaba. Sus tareas han resultado vitales.

Ha ardido mucho monte en el Bierzo. “Esto parecía el apocalipsis”, se lamentaba una vecina. Sin embargo, los vecinos de muchas localidades han conseguido que el fuego no alcance sus casas.