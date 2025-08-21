El agredido ha muerto en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida horas después de ser trasladado

Pelea en un hotel de Calella entre los trabajadores de la reforma del Camp Nou

Compartir







LleidaLos Mossos d'Esquadra han detenido la madrugada de este jueves a un menor por su presunta relación con la muerte de un joven de 18 años en Tàrrega, Lleida,tras una pelea.

Según han informado en un comunicado, sobre la 1 de la mañana se ha producido una pelea donde el joven detenido ha agredido presuntamente y "gravemente" a otro joven.

El agredido ha muerto en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida horas después de ser trasladado por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Ponent ha asumido la investigación del caso.