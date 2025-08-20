Lo que debía ser un tranquilo trayecto rumbo a la Costa Blanca terminó en escena de película.

El avión se vio obligado a dar media vuelta a los 45 minutos de despegar por culpa de un pasajero conflictivo.

AlicanteEl tiempo de vacaciones es el más esperado del año. Muchos sueñan con desconectar y disfrutar de unos días tranquilos, lejos del trabajo y la rutina. Pero, a veces, lo que debería ser un viaje rutinario hacia el descanso se convierte en un auténtico sobresalto. Eso es lo que ocurrió en el vuelo LS491 de Jet2, que debía unir Leeds con Alicante, y que terminó dando media vuelta apenas 45 minutos después de despegar por culpa de un pasajero violento.

Gritos, insultos y amenazas

Según publican medios británicos, un hombre de 30 años, natural de Doncaster, comenzó a discutir con otros viajeros poco después del despegue. “Gritaba, insultaba e incluso retaba a pelear”, relataron varios testigos. La tensión aumentó mientras la tripulación trataba de calmar la situación. Finalmente, el comandante decidió regresar a Leeds y solicitar apoyo policial.

Algunos pasajeros grabaron la escena con sus móviles y las imágenes corrieron rápidamente por redes sociales. Se aprecia el ambiente de nerviosismo en la cabina, con viajeros increpando al hombre y pidiéndole que se calmara. El malestar era general. Cuando los agentes de policía subieron al avión y redujeron al pasajero, la cabina estalló en aplausos y vítores.

Arresto, multa y prohibición de volar

El individuo fue arrestado bajo la acusación de embarcar en estado de embriaguez y ahora se enfrenta a sanciones judiciales. Jet2, además, le ha impuesto una prohibición de volar durante seis meses, una medida que la aerolínea considera ejemplarizante.

El vuelo, que debía aterrizar en Alicante a última hora de la tarde, sufrió un retraso de casi cuatro horas. Finalmente, despegó de nuevo hacia la Costa Blanca en torno a las 23:00 horas, con decenas de turistas británicos que habían visto alterado el inicio de sus ansiadas vacaciones.