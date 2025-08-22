Redacción Cataluña 22 AGO 2025 - 11:31h.

Las empresas Azul Handling, que presta servicio a Ryanair, y Menzies Aviation, mantienen sus paros convocados para los días 23 y 24 de agosto

Huelga del personal de handling en aeropuertos: primeras cancelaciones y retrasos en Cataluña

BarcelonaEl aeropuerto de Barcelona-El Prat se prepara para afrontar nuevas jornadas de huelga del personal de handling este fin de semana que podrían paralizar parte del tráfico aéreo en plena temporada alta, generando retrasos, cancelaciones y largas colas en los mostradores de atención al pasajero.

Las empresas Azul Handling, que presta servicio a Ryanair, y Menzies Aviation, que trabaja con aerolíneas como Emirates, British Airways o Turkish Airlines, mantienen sus paros convocados para este sábado y domingo, 23 y 24 de agosto, en hora punta. Según el sindicato UGT, estos paros responden a “incumplimientos graves y reiterados” en las condiciones laborales, que los empleados consideran inaceptables.

Más de 4.000 operaciones aéreas previstas este fin de semana

El impacto de estas huelgas será significativo: retrasos en embarques, facturación y entrega de equipajes; cancelaciones puntuales de vuelos y saturación de los mostradores de atención al cliente pese a los servicios mínimos decretados. Con más de 4.000 operaciones aéreas previstas este fin de semana, se espera una gran afluencia de pasajeros en El Prat.

Las huelgas de la semana pasada se saldaron con pequeños retrasos y sin grandes complicaciones, lo que dio un respiro tanto a pasajeros como a aerolíneas, aunque el conflicto continúa y las negociaciones entre sindicatos y empresas siguen estancadas.

Por todo esto las autoridades recomiendan a los pasajeros llegar con antelación, consultar constantemente el estado de sus vuelos y prepararse para posibles incidencias.