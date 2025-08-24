Las tres hermanas, de 9, 11 y 17 años, murieron ahogadas en una embarcación que había partido de Libia

Continúa la búsqueda de los 12 migrantes desaparecidos tras saltar al agua este viernes cerca de Cabrera

Tres hermanas menores de edad, de 9, 11 y 17 años, han sido halladas sin vida durante una operación de rescate en una embarcación que transportaba a más de 60 migrantes en el Mediterráneo central, según ha informado este domingo la organización de rescate civil alemana Resqship.

El agua ya había comenzado a entrar en una abarrotada embarcación neumática cuando el velero 'Nadir' de la organización llegó al lugar en la madrugada del sábado, según informó la organización en un comunicado de prensa.

La embarcación había salido de Libia

Si bien la tripulación logró rescatar a 65 personas, los supervivientes se percataron durante la operación de que tres menores de entre 9 y 17 años se habían ahogado dentro de la embarcación, que partió de Libia este pasado viernes.

"Mientras evacuábamos a las personas una a una de la embarcación neumática hacia el Nadir, de repente oí gritos y alguien señaló el agua dentro de la embarcación. Se hizo evidente que había cuerpos bajo la superficie", ha declarado Barbara Sartore, miembro de la tripulación.

Los intentos del equipo médico de la tripulación por reanimar a las hermanas fueron infructuosos, según Resqship, mientras que a una cuarta persona se le perdió el rastro unas horas antes y sigue desaparecida, ha añadido el grupo.

Los rescatados, entre ellos la madre y un hermano de las víctimas, fueron trasladados a la isla italiana de Lampedusa el sábado por la noche, después de que 14 personas que necesitaban asistencia médica y sus familiares fueran trasladados a la guardia costera italiana.

Diversas organizaciones civiles, como Resqship y Sea Watch, llevan años trabajando para rescatar a los refugiados que intentan llegar a Europa por la peligrosa ruta del Mediterráneo. Esto ha provocado repetidos conflictos con las autoridades italianas, que se quejan de que reciben la mayor parte de las llegadas debido a la ubicación geográfica del país.