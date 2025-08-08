Redacción Andalucía 08 AGO 2025 - 12:18h.

Un vecino alertó a la Policía Local y su aviso fue clave para evitar la ocupación en el casco antiguo

La mujer de 19 años y la menor de 16 dejaron inutilizado el sistema de seguridad, valorado en 900 euros

JaénUn intento de okupar una casa que estaba vacía acabó con una mujer y una menor detenidas en Jaén el 3 de agosto. Ambas habían roto ya un candado y una alarma.

Así lo ha detallado la Policía Local de la capital jienense, que pudo actuar con rapidez gracias al aviso de un vecino. Este ciudadano y residente del casco antiguo de la ciudad se percató de los hechos.

Inmediatamente alertó a las autoridades de que, "en esos momentos", dos jóvenes estaban "rompiendo la cadena" que los propietarios de una vivienda habían puesto en la puerta.

Sistema de seguridad valorado en 900 euros

Al llegar una patrulla a la calle donde indicó el testigo, los agentes descubrieron que ya habían forzado con éxito el acceso al inmueble. En su interior del piso localizaron a una chica de 19 años y otra de 16.

No eran propietarias ni vivían en ese domicilio. Además, durante la inspección ocular los policías vieron que habían dejado inutilizado el sistema de seguridad, "con valor de 900 euros", cifran.

"Mano dura con esta gente", piden

Por todo ello, ambas sospechosas fueron arrestadas por un presunto delito de daños. Varias personas que residen en Jaén capital han celebrado la intervención policial: "Muy bien", dice Martín, por ejemplo.

"Mano dura con esta gente, que se apropia de lo ajeno", pide Guadalupe, mientras que otra vecina desea que "esto tenía que hacer en toda España", en referencia a impedir ocupaciones.

