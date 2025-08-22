Alberto Samperio 22 AGO 2025 - 17:07h.

José Miguel denuncia que está recibiendo amenazas del vecindario: "Lo que quieren es que me vaya"

'TardeAR' se ha trasladado hasta un vecindario problemático. José Miguel ha recibido una brutal agresión y los vecinos le han amenazado supuestamente con quitarle su vivienda. El periodista que ha ido a cubrir el suceso también ha mencionado que le habrían amenazado de muerte.

José Miguel ha señalado cómo se siente ante esta situación: "Estoy un poco mal porque vivo con miedo y yo quiero vivir tranquilo. Quiero hacer mi vida normal y cada uno por su lado. Que cada uno haga lo que quiera. Muchas veces me han amenazado y no quiero decir nombres por represalias".

El vecino agredido ha confesado que todo viene a raíz de un problema que tuvo con una mujer: "Hace dos años tuve una agresión y me rompieron el tabique por una chica. Luego me robaron en mi casa y ahora estoy con acoso, amenazas..."

"Lo que quieren es que me vaya y me lo han dicho también los vecinos, que quieren okupar mi casa", ha comentado José Miguel sobre el vecindario. A escasos metros se encontraban algunas vecinas que han escuchado atentamente la versión de José Miguel.

Las cuatro mujeres han negado todo lo que ha dicho el vecino agredido: "Él se quiere ir, pero nadie le está amenazando". Alejandra, una presunta vecina conflictiva, ha mencionado que José Miguel maltrata a su hermana: "Yo vivo en un bajo y tengo a mi niña con parálisis cerebral y él todas las noches y en la madrugada se pone a pegarse con su hermana".

Tras esto, otra de las mujeres ha explicado que la agresión que recibió José Miguel fue por parte de un familiar suyo: "La pelea fue porque él metió mano a la novia de mi sobrino. Se la quería ligar, mi sobrino cogió celos y se pegaron entre ellos. Él le denunció y mi sobrino está en la cárcel". Además, la mujer ha confesado que José Miguel también es culpable de la situación: "Él también amenaza mucho a la gente, mira con muy mala cara y saca a los perros que se tiran a los niños".