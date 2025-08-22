Logo de telecincotelecinco
El enfrentamiento en directo de varios vecinos tras un intento de okupación: "Me rompieron el tabique"

El enfrentamiento en directo de varios vecinos tras un intento de okupación: "Me rompieron el tabique"
El enfrentamiento en directo entre vecinostelecinco.es
'TardeAR' se ha trasladado hasta un vecindario problemático. José Miguel ha recibido una brutal agresión y los vecinos le han amenazado supuestamente con quitarle su vivienda. El periodista que ha ido a cubrir el suceso también ha mencionado que le habrían amenazado de muerte.

José Miguel ha señalado cómo se siente ante esta situación: "Estoy un poco mal porque vivo con miedo y yo quiero vivir tranquilo. Quiero hacer mi vida normal y cada uno por su lado. Que cada uno haga lo que quiera. Muchas veces me han amenazado y no quiero decir nombres por represalias".

El vecino agredido ha confesado que todo viene a raíz de un problema que tuvo con una mujer: "Hace dos años tuve una agresión y me rompieron el tabique por una chica. Luego me robaron en mi casa y ahora estoy con acoso, amenazas..."

"Lo que quieren es que me vaya y me lo han dicho también los vecinos, que quieren okupar mi casa", ha comentado José Miguel sobre el vecindario. A escasos metros se encontraban algunas vecinas que han escuchado atentamente la versión de José Miguel.

Las presuntas vecinas conflictivas de José Miguel
Las presuntas vecinas conflictivas de José Migueltelecinco.es

Las cuatro mujeres han negado todo lo que ha dicho el vecino agredido: "Él se quiere ir, pero nadie le está amenazando". Alejandra, una presunta vecina conflictiva, ha mencionado que José Miguel maltrata a su hermana: "Yo vivo en un bajo y tengo a mi niña con parálisis cerebral y él todas las noches y en la madrugada se pone a pegarse con su hermana".

Tras esto, otra de las mujeres ha explicado que la agresión que recibió José Miguel fue por parte de un familiar suyo: "La pelea fue porque él metió mano a la novia de mi sobrino. Se la quería ligar, mi sobrino cogió celos y se pegaron entre ellos. Él le denunció y mi sobrino está en la cárcel". Además, la mujer ha confesado que José Miguel también es culpable de la situación: "Él también amenaza mucho a la gente, mira con muy mala cara y saca a los perros que se tiran a los niños".

