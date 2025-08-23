Redacción Cataluña Barcelona, 23 AGO 2025 - 00:00h.

Cuenta con una amplia programación festiva y cultural, con hasta 11 calles decoradas con actividades exclusivas

Vandalismo en las calles decoradas de las Fiestas de Gràcia de Barcelona: destrozos y figuras desaparecidas

La Fiesta Mayor de Sants de Barcelona arranca este sábado, 23 de agosto, tras coger el testigo de las fiestas de Gràcia, con una amplia programación festiva y cultural, con hasta 11 calles decoradas y con actividades para todas las edades.

Hasta el 31 de agosto, los visitantes podrán disfrutar de la programación de estas fiestas y sus actos de cultura popular.

El pregón de este año lo llevarán a cabo las integrantes de la compañía teatral La Calòrica Esther López y Júlia Trunyol, el sábado a las 20 horas desde la Casa del Mig, en el parque de la Espanya Industrial.

Más de 300 actividades de cultura popular

Durante estos días de fiesta mayor habrá rutas guiadas por la historia del barrio, actividades infantiles, tradicionales y los conciertos cada día. Este año, destacan las actuaciones de Potser Dimarts, Roba Estesa y DJ Capri la noche del martes 26 de agosto, que completarán las más de 300 actividades de cultura popular organizadas por las comisiones de fiestas, las entidades y equipamientos del barrio.

Como en la última edición, todas las calles que habitualmente participan en las fiestas se decorarán este agosto. En total son 11 calles adornadas y sus temáticas son muy diferentes:

Alcolea de Arriba ( El circo )

( El circo ) Alcolea de Baix ( La vida secreta de los alimentos )

( La vida secreta de los alimentos ) Finlandia ( Un bosque encantado )

( Un bosque encantado ) Galileo ( Recorrido por las fiestas mayores de Cataluña )

( Recorrido por las fiestas mayores de Cataluña ) Guadiana ( Área de servicio intergaláctica )

( Área de servicio intergaláctica ) plaza de la Farga ( Un jardín de flores )

( Un jardín de flores ) Papin ( Horno de la emblemática alfarería Casa Batllor y )

( Horno de la emblemática alfarería Casa Batllor y ) Sagunto ( Conmemoración del centenario del metro de Barcelona )

( Conmemoración del centenario del metro de Barcelona ) Valladolid ( Un homenaje a Julio Verne )

Las fiestas de Sants 2025 son una de las citas más esperadas del verano junto a las fiestas de Gràcia, que reúnen tanto a vecinos como a turistas que quieren disfrutar de estas fiestas en la ciudad.