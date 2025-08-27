Su cuerpo sin vida ha sido localizado en el interior de su celda, en la cárcel de Wad Ras, en Barcelona

La joven fue detenida el 22 de julio como presunta autora de la muerte de la víctima, un hombre de unos 60 años

La joven de 25 años que fue detenida en julio por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre en Calella, Barcelona, se ha suicidado en el centro penitenciario de mujeres Wad-Ras, en la Ciudad Condal.

Según fuentes de la Conselleria de Justicia citadas por Europa Press, su cuerpo sin vida fue hallado sobre las 16:00 horas del martes en el interior de su celda.

La joven había sido acusada de la muerte de un sexagenario en Calella

La mujer fue detenida el 22 de julio como presunta autora de la muerte de la víctima, un hombre de unos 60 años, y tras pasar a disposición judicial se decretó su ingreso en prisión provisional para evitar que abandonase el país, según ha avanzado 'El Caso'.