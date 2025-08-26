Dos jóvenes detenidos por cometer cuatro robos consecutivos en L’Hospitalet

Los Mossos investigan si el arma usada en los atracos es la misma de un tiroteo previo sin heridos

Detienen a un hombre en la Estació del Nord de Barcelona con un kilogramo de metanfetamina y dos machetes oculto en su maleta

Compartir







Los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 25 años y a una chica de 20 acusados de cometer cuatro robos en menos de una hora la madrugada del pasado sábado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), amenazando a las víctimas con un arma de fuego y dándose a la fuga con un patinete.

Según han informado fuentes cercanas al caso, ambos detenidos, que acumulan una decena de antecedentes, han ingresado en prisión preventiva, mientras se está a la espera de que la Unidad de armas y balística de los Mossos confirme que el arma de fuego que les intervinieron fue la que utilizó el chico en un tiroteo sin heridos tres días antes de esta ola de robos.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un hombre en el Aeropuerto del Prat de Barcelona con 16 bolsas de droga escondidas en el ano

El joven fue detenido inicialmente el pasado 20 de agosto, ya que supuestamente efectuó tres disparos en la vía pública, que no hirieron a nadie, tras discutir hacia las 07:00 horas de la mañana con un hombre en un bar de L'Hospitalet de Llobregat y amenazarle una vez ambos estaban en la calle.

Los Mossos, que encontraron dos vainas en el lugar, abrieron una investigación por este tiroteo, por el que pocas horas después detuvieron al sospechoso.

Amenazaban con un arma de fuego y huían en patinete eléctrico

En casa del joven, que quedó en libertad tras pasar a disposición judicial, los Mossos localizaron más balas como las que fueron utilizadas en el tiroteo, aunque no encontraron el arma de fuego.

PUEDE INTERESARTE Detienen a dos hombres por traficar con medicamentos con codeína en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona

Tres días después, el pasado 23 de agosto, el joven fue detenido de nuevo, ahora junto a una chica de 20 años, acusados de cometer supuestamente cuatro robos consecutivos entre las 4:00 y las 5:00 horas de la madrugada en L'Hospitalet de Llobregat.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En todos los casos, según han detallado los Mossos en un comunicado, los dos detenidos amenazaron a las víctimas con un arma de fuego y huían del lugar con un patinete eléctrico.

En el momento de la detención, los agentes intervinieron a los dos arrestados una navaja y un arma de fuego corta, que con toda probabilidad es la que el chico usó en el tiroteo de tres días antes, aunque los Mossos están pendientes de que su Unidad de armas y balística lo corrobore.